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Türkiye’yi temsil ediyor

Türkiye’yi temsil ediyor
Türk Telekom, Avrupa Birliği'nin 5G çalışmalarını başlatan Avrupa Network Teknoloji Platformu'nun Yönetim Kurulu'na tekrar seçildi. Platformun 2013 yılında kurucu yönetim kuruluna dahil olan Türk Telekom, bu platformda Türkiye'nin etkinliğini daha da artırmak ve 5G'ye katkı yapmak üzere görev yapmayı sürdürecek. Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, "5G'ye giden yolda Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etmeyi sürdüreceğiz" dedi.
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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