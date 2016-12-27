Rus turist hamlesi

Rusya ile ilişkilerin düzelmesinin ardından ikili temaslarını sürdüren Turizm Bakanlığı, Rusya'dan Türkiye'ye daha fazla turist çekmek için yeni bir hamle yaptı. Bakanlık yetkilileri, Rusya'daki muadil kurum olan Rusya Turizm Ajansı ile toplantı yaptı. Toplantıda Rusya daha fazla Türk vatandaşının ülkelerini ziyaret etmesini talep etti. Rusya'nın bu talebine Türk yetkililerin, vizenin geçen yıl olduğu gibi kaldırılması durumunda Türk turist sayısının artacağını belirttiği öğrenildi.
Toplantıda,Türkiyebüyük Rus şirketlerininçalışanlarının Türkiye'detatil yapmalarınınsağlanmasını talep etti.Ocak ayında yapılacaktoplantıda, konutekrar elealınacak.
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