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200 TL

Ihlamur 200 TL
Kış aylarının vazgeçilmez bitkisi ıhlamurun fiyatı uçtu. un yaprağının kilogramı 100, çiçeğinin kilogramı ise 200 liraya alıcı buluyor. Ihlamurun en çok kış aylarında satıldığını belirten 10 yıllık aktar Mustafa Sesli, "Ihlamurun 150 ile 200 lira arasında. Fiyatının yüksek olmasının nedeni nadir bulunmasındandır. Ihlamur neredeyse altınla yarışıyor. Kış ayı olduğu için yoğun bir talep var" dedi. Sesli, ıhlamurun limonla kaynatılıp, balla karıştırılıp içildiğinde etkisini daha fazla gösteren bir bitki olduğunu aktardı.
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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