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Hayaldi gerçek oldu

139 yıllık Ilgaz Tüneli hayali gerçekleşti. Ilgaz Dağı 8 dakikada geçilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilgaz’ın büyük proje eserlerinin son halkası olduğunu söyledi

Hayaldi gerçek oldu
Türkiye düşmanlarını çatlatırcasına mega projelerini bir bir devreye sokuluyor. 139 yıllık hayal olan ve Ilgaz Dağı'na inşa edilen Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, dün törenle açıldı. Kastamonu ve Çankırı illeri arasındaki mesafeyi 35 dakikadan 8 dakikaya düşüren tünel, hizmete girdi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans sistemiyle katılıp bir konuşma yaparken; açılışı Başbakan Binali Yıldırım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "718 milyon lira yatırım bedeli olan Ilgaz Tüneli son aylarda adeta seriye bağladığımız büyük proje eserlerimizin son halkasıdır" dedi. Türkiye'nin güvenlik sorunlarıyla birlikte büyüyebileceğini ispat etmiş bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Esasen terör saldırılarının ekonomik saldırılarla desteklenmesinin sebebi işte bu başarıdır" diye konuştu.

40 MİLYON LİRALIK KATKI
Başbakan Yıldırım ise sadece Çankırı ve Kastamonu için değil, tüm Türkiye için de çok büyük öneme sahip bir eseri ülkeye kazandırdıklarını belirterek, "Tünel ile 8 milyon litre yakıttan, 346 bin saat zamandan tasarruf edilecek. Tünel, memleketin ekonomisine yılda 40 milyon lira katkı sağlayacak" dedi.

OECD HAKKIMIZI VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, OECD'nin Türkiye'yi orta gelirden yüksek gelirli ülkeler sınıfına aldığı müjdesini verdi. Erdoğan, "Avrupa hesaplama sistemine geçilmesiyle milli gelirden büyümeye kadar pek çok alanda aslında çok daha iyi bir seviyede olduğumuz ortaya çıktı" dedi. OECD, Türkiye ile birlikte Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Endonezya, Kazakistan, Meksika ve G.Afrika'yı da yüksek gelirli ülkeler arasına aldı.
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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