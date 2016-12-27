Hayaldi gerçek oldu

Türkiye düşmanlarını çatlatırcasına mega projelerini bir bir devreye sokuluyor. 139 yıllık hayal olan ve Ilgaz Dağı'na inşa edilen Ilgaz15 Temmuz İstiklal Tüneli, dün törenle açıldı. Kastamonu ve Çankırı illeri arasındaki mesafeyi 35 dakikadan 8 dakikaya düşüren tünel, hizmete girdi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans sistemiyle katılıp bir konuşma yaparken; açılışı Başbakan Binali Yıldırım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "718 milyonlira yatırım bedeli olan Ilgaz Tüneli son aylarda adeta seriye bağladığımız büyük proje eserlerimizin son halkasıdır" dedi. Türkiye'nin güvenlik sorunlarıyla birlikte büyüyebileceğini ispat etmiş bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Esasen terör saldırılarının ekonomik saldırılarla desteklenmesinin sebebi işte bu başarıdır" diye konuştu.
40 MİLYON LİRALIK KATKI Başbakan Yıldırım ise sadece Çankırı ve Kastamonu için değil, tüm Türkiye için de çok büyük öneme sahip bir eseri ülkeye kazandırdıklarını belirterek, "Tünel ile 8 milyon litre yakıttan, 346 bin saat zamandan tasarruf edilecek. Tünel, memleketin ekonomisine yılda 40 milyon lira katkı sağlayacak" dedi.
OECD HAKKIMIZI VERDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, OECD'nin Türkiye'yi orta gelirden yüksek gelirli ülkelersınıfına aldığı müjdesini verdi. Erdoğan, "Avrupa hesaplama sistemine geçilmesiyle milli gelirden büyümeye kadar pek çok alanda aslında çok daha iyi bir seviyede olduğumuz ortaya çıktı" dedi. OECD, Türkiye ile birlikte Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Endonezya, Kazakistan, Meksika ve G.Afrika'yı da yüksek gelirli ülkeler arasına aldı.
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