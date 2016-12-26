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Umut kuyruğu

Umut kuyruğu
Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi olan 60 milyon lirayı kazanmak isteyen vatandaşlar, İstanbul Eminönü'ndeki Nimet Abla Bilet Satış Gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Tam biletin 60, yarım biletin 30, çeyrek biletin de 15 liradan satıldığı çekilişe sayılı günler kala hareketlilik arttı. Gişe yetkilileri, vatandaşların özellikle çeyrek biletlere yoğun ilgi gösterdiği bilgisini verdi.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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