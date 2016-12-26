İlk TL doğalgaz ihalesine 5 talip

Enerji Piyasası DüzenlemeKurumu'nun (EPDK) ilk kez Ağrı ve Tunceliiçin Türk Lirası cinsinden yapacağı her 2doğalgaz dağıtım ihalesinde aynı 5 şirketyarışacak. EPDK yetkililerinden alınanbilgiye göre; Ağrı il merkeziyle Doğubayazıtilçesi için bugün, Tunceli il merkezi içinise 28 Aralık'ta TL cinsinden yapılacak.Her 2 doğalgaz dağıtım ihalesinde de AksaDoğalgaz Dağıtım, Fernas İnşaat, AkmercanTurizm, Siirt Batman Doğalgaz Dağıtım veAlöz Mühendislik şirketleri yarışacak. Sözkonusu 5 şirketin 2 bölge için yarışacağıihalelerde, en düşük teklifi veren şirket30 yıllığına lisans almaya hak kazanacak.Ağrı ve Tunceli'de de doğalgaz dağıtımınınbaşlamasıyla, gaz arzı sağlanmayan son 5 ilin2'si de bu olanağa kavuşmuş olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.