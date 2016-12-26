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İlk TL ne 5 talip

İlk TL doğalgaz ihalesine 5 talip
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ilk kez Ağrı ve Tunceli için Türk Lirası cinsinden yapacağı her 2 doğalgaz dağıtım ihalesinde aynı 5 şirket yarışacak. EPDK yetkililerinden alınan bilgiye göre; Ağrı il merkeziyle Doğubayazıt ilçesi için bugün, Tunceli il merkezi için ise 28 Aralık'ta TL cinsinden yapılacak. Her 2 doğalgaz dağıtım ihalesinde de Aksa Doğalgaz Dağıtım, Fernas İnşaat, Akmercan Turizm, Siirt Batman Doğalgaz Dağıtım ve Alöz Mühendislik şirketleri yarışacak. Söz konusu 5 şirketin 2 bölge için yarışacağı ihalelerde, en düşük teklifi veren şirket 30 yıllığına lisans almaya hak kazanacak. Ağrı ve Tunceli'de de doğalgaz dağıtımının başlamasıyla, gaz arzı sağlanmayan son 5 ilin 2'si de bu olanağa kavuşmuş olacak.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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