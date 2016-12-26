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İkinci ele 200 milyon TL

İstanbul Sancaktepe’de, 200 milyon lira yatırımla ticaret merkezi kuruluyor. Otostat; markaların yetkili bayilerini, ikinci el pazarındaki firmaları, galeriler ve otomobil tedarikçilerini bir arada toplayacak

İkinci ele 200 milyon TL
Gülan Grup, ticaret merkezi Otostat projesini 200 milyon liralık yatırımla İstanbul Sancaktepe'de hayata geçirecek. Otostat; otomotiv markalarının yetkili bayileri, ikinci el pazarında hizmet veren firmalar, galeriler ve otomobil tedarikçilerini bir arada toplayacak. Gülan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan, Otostat'ta müşterilerin ekspertizi yapılmış ikinci el araçlara kolay şekilde ulaşabileceğini, böylelikle otomobil ticaretinin, işletme giderlerinin en aza indirilmesiyle daha kârlı, teknolojik ve modern koşullarda yapılacağını söyledi. İkinci el otomobil sektöründe büyük bir potansiyel olduğuna işaret eden Gülan, ilk 10 ayda Türkiye'de 3 milyon 846 bin aracın el değiştirdiğini, bunun 878 bin 262'sinin İstanbul'da gerçekleştiğini kaydetti. Gülan, geçen yıl 4 milyon 397 bin olarak gerçekleşen ikinci el satışlarının bu yılın sonunda yüzde 4 artacağı öngörüsünde bulundu.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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