İhracata ‘hizmet eden’ ödül aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı'nın katkıları ile bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği 'Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı' araştırması kapsamında hizmet ihracatı şampiyonları ödüllendirildi. Başbakan Binali Yıldırım'ın beraberinde 10 bakan ile katıldığı organizasyonda konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2023'te 150 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefine ulaşmayı amaçladıklarını söyledi. Hükümetin de verdiği desteklerin ardından 2017'yi 'İhracatın Atılım Yılı' ilan ettiklerini söyleyen Büyükekşi, "Araştırmaya konu olan 500 firmamız 2015'te toplam 18.5 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdi. Bu rakam ülkemizin hizmet ihracatının yüzde 40'ına tekabül ediyor" dedi. 11 sektörde ilk 3 sırayı alan 33 firmanın ödüllendirildiği gecede, Türkiye genelinde ilk 10 sırayı alan firmaların ödüllerini Başbakan verdi. 'Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı' araştırmasında Türkiye genelinde ilk sırayı Türk Hava Yolları aldı.