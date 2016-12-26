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ye 4’lü fırsat

Yeni yılda tüm leri çifte zam ve promosyon bekliyor. Ayrıca 30 yıldan fazla hizmeti olan memur emeklilerine yeni yılda ikramiye farkı ödenecek

Emekliye 4’lü fırsat
2017'de ler 2 kez zam alırken, promosyon ile de ek gelire kavuşacak. Ayrıca memur emeklilerine ikramiye farkı da yıl içinde ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 3, Temmuz'da yüzde 4 zam yapılacak, ayrıca oluşursa enflasyon farkı verilecek. Enflasyon tahminlerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.73, Temmuz artışı ise yüzde 3.59 olacak. Memur emeklilerinin enflasyon farkı ise Ocak'ta olmayacak, Temmuz'da yüzde 0.59 oranında oluşacak. Bu tahmin gerçekleşirse, memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 3, Temmuz'da yüzde 4 + 0.59 zam yansıtılacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, yeni yılda çifte zammın yanı sıra promosyona da kavuşacak. Başbakan Binali Yıldırım'ın bu hafta emeklilere promosyon müjdesini açıklaması bekleniyor. Ocak'ta da emeklilere promosyon ödemelerinin başlaması planlanıyor.



FARK MART'TA CEPTE
Yeni yılda memur emeklilerine ayrıca ikramiye farkı var. 30 yıldan fazla çalışması olmasına rağmen, 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi alanlara, kalan her tam hizmet yılı için ödeme yapılacak. İkramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenecek. İkramiye farkı Ocak'ta yürürlüğe girerse, hemen başvurusunu yapanlar Mart'ta para alacak.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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vatan t&#252;rkiye vatan türkiye

üç dört fırsatla kafa yorana kadar bir fırsat olsun maaşlara bir yüzlük katı verin hesaplamasıda kolay olur emeklide eh işte sevinir

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 26.12.2016 18:34
halkın i&#231;inden halkın içinden

yav şu emeklilere çok verilmiş gibi lanse etmişsiniz ama hayırlısı

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 26.12.2016 15:44
muallim muallim

Bir emekli olarak sayın yetkililerimizden en büyük isteğim 2007-2011 arası kartel oluşturarak tüketicileri zarara uğratan bankalarla ilgili düzenleme yapmaları.BÖYLECE YAKLAŞIK 30 MİLYONDAN fazla tüketicinin mahkeme yoluna gitmeleri engellenir.Ayrıca bu promosyon konusunda çok geç kalındı .üstelik de son açıklanan rakkamlar yetersiz.Bu meselenin de halledilmesi lazım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır1
cevapla 26.12.2016 11:09
sana ne sana ne

allah belanızı versin 3-5 kuruş zammı büyütüp dev zam yaptınız ya ne diyelim size 40-50 tl ile insanca yaşam oluyorsa allah sizi de aynı duruma düşürsün inşaallah

Aynı Görüşte misiniz?
evet28
hayır2
cevapla 26.12.2016 11:06
misafir misafir

Bu güzel fırsatlardan sigorta öncesi doğum borçlanmasını bekliyen ANNELER acaba ne zaman faydalanacak

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır4
cevapla 26.12.2016 11:00
Haberin tüm yorumlarını okuyun (8 yorum)

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