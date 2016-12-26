Emekliye 4’lü fırsat

2017'de emekliler 2 kez zam alırken, promosyon ile de ek gelire kavuşacak. Ayrıca memur emeklilerine ikramiyefarkı da yıl içinde ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 3, Temmuz'da yüzde 4 zam yapılacak, ayrıca oluşursa enflasyon farkı verilecek. Enflasyon tahminlerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.73, Temmuz artışı ise yüzde 3.59 olacak. Memur emeklilerinin enflasyon farkı ise Ocak'ta olmayacak, Temmuz'da yüzde 0.59 oranında oluşacak. Bu tahmin gerçekleşirse, memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 3, Temmuz'da yüzde 4 + 0.59 zam yansıtılacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, yeni yılda çifte zammın yanı sıra promosyona da kavuşacak. Başbakan BinaliYıldırım'ın bu hafta emeklilere promosyon müjdesini açıklaması bekleniyor. Ocak'ta da emeklilere promosyon ödemelerinin başlaması planlanıyor.
FARK MART'TA CEPTE
Yeni yılda memur emeklilerine ayrıca ikramiye farkı var. 30 yıldan fazla çalışması olmasına rağmen, 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi alanlara, kalan her tam hizmet yılı için ödeme yapılacak. İkramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenecek. İkramiye farkı Ocak'ta yürürlüğe girerse, hemen başvurusunu yapanlar Mart'ta para alacak.
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üç dört fırsatla kafa yorana kadar bir fırsat olsun maaşlara bir yüzlük katı verin hesaplamasıda kolay olur emeklide eh işte sevinir
yav şu emeklilere çok verilmiş gibi lanse etmişsiniz ama hayırlısı
Bir emekli olarak sayın yetkililerimizden en büyük isteğim 2007-2011 arası kartel oluşturarak tüketicileri zarara uğratan bankalarla ilgili düzenleme yapmaları.BÖYLECE YAKLAŞIK 30 MİLYONDAN fazla tüketicinin mahkeme yoluna gitmeleri engellenir.Ayrıca bu promosyon konusunda çok geç kalındı .üstelik de son açıklanan rakkamlar yetersiz.Bu meselenin de halledilmesi lazım.
allah belanızı versin 3-5 kuruş zammı büyütüp dev zam yaptınız ya ne diyelim size 40-50 tl ile insanca yaşam oluyorsa allah sizi de aynı duruma düşürsün inşaallah
Bu güzel fırsatlardan sigorta öncesi doğum borçlanmasını bekliyen ANNELER acaba ne zaman faydalanacak
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