3 yabancı banka Türkiye için kapıda

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben yaptığı açıklamada, Körfez bölgesinden Türkiye ile ilgilenen bankalar olduğunu söyledi.

Dubai'den bir bankanın Türkiye'ye yönelik bankacılık alanında çalışması bulunduğunu ifade eden Akben, daha önce Türkiye'de temsilcilik açan BBK'nın ise bankacılık lisansıyla ilgilendiğini belirtti.

"2017'DE OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Amerika'dan bir finans grubunun da Türkiye'de banka kurma planları olduğuna işaret eden Akben, şöyle konuştu:

"Şu anda Türkiye'de bankacılık yapmaya ilgi duyan 3 banka var. Bu elbette bir süreç. Ama bunların 2017'de Türkiye'de olacağını düşünüyoruz."

Çin'in Türkiye ile ciddi bir ticaret hacmi olduğuna işaret eden Akben, Türkiye'de Çinli bankaların bulunmasının Çin için de önemli olduğunu vurguladı. Akben, Bank of China'nın Türkiye'de faaliyete başlamasının ardından Uzak Doğu'dan başka bankaların da Türkiye'ye gelebileceğini duyurdu.

BDDK olarak son dönemde başta Hindistan olmak üzere birçok ülkenin muadil kurumlarıyla anlaşmalar yaptıklarını bildiren Akben, "Bu anlaşmalar, kafalarında Türkiye ile ilgili bir şeyler olduğunu gösteriyor. Bunlar ilk adımlar..." dedi.

Akben, bölgedeki problemler çözüldükten sonra Türkiye'ye olan ilginin daha da artacağını düşündüğünü kaydetti.

7 MİLYON 851 BİN İDARİ PARA CEZASI

Akben, bankalara bu yıl 7 milyon 851 bin 777 liralık idari para cezası kestiklerini bildirdi. Müşteri şikayeti üzerine alınan idari para cezası karar sayısının 120 olduğunu belirten Akben, kurum olarak yılbaşından bu yana 54 toplantı düzenlediklerini ve 508 karar aldıklarını söyledi.

FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ

BDDK Başkanı Akben, faizsiz finans sektörüne yönelik düzenlemeleri içeren kapsamlı bir kanun taslağının hazır olduğunu, üzerinde son rötuşları yaptıklarını belirterek, tüm faizsiz finans ürünlerini kapsayacak şekilde hazırlanan kanun taslağının bütün konuları ele alacak bir çalışma olduğunu, diğer yoğunluklar bittikten sonra söz konusu kanun taslağının yasalaşma aşamasına kısa süre içerisinde geçebileceğini ümit ettiğini söyledi.

"GÜÇLÜ KOOPERATİF GRUPLARA İHTİYAÇ VAR"

Avrupa'da kooperatif bankacılığının çok yaygın olduğunu ifade eden Akben, şöyle devam etti:

"Buralarda bir açılım sağlayabiliriz. Eskiden tarım ya da turizm tarafını destekleyen, Anadolu'da bir bölge ile ilgilenen bankalar vardı. Buralarda güçlü kooperatif gruplara ihtiyaç var. Bu alanlara girebiliriz. Benim kanaatim, devletin de içinde bulunduğu, hem katılım bankacılığı tarafında halkın ortaklığıyla hem de kooperatif bankacılığı tarafında küçük-büyük şirket ortaklığı tarafıyla bankacılık alanında 2017 için yeni bir açılım düşünülebilir. Hatta belki önümüzdeki dönemde bizim yurt dışındaki bankalarımızın, belki Avrupa'da genişlemesi, yayılması olabilir ki bu konuda onlarla görüşmelerimiz de oldu. Onların yurt dışında açılım sağlıyor olmaları belki bir avantaj getirebilir."