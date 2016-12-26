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20 milyar dolarlık

20 milyar dolarlık sağlık turizmi
Sağlık turizminde ilk 10 ülke içerisinde yer alan Türkiye, 4 milyar dolarlık hedefini 2023 için 20 milyar dolar olarak belirledi. Türk Hava Yolları'nın geniş uçuş ağı sayesinde büyük bir ivme yakalayan sağlık turizmi, aynı zamanda Türkiye'nin kültür turizmini de geliştirecek. Sağlık Yatırımcıları Derneği Başkanı İhsan Şahin, sağlık turizmi kapsamında gelen bir turistin 10 turiste bedel olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin liderlik için sağlık altyapısının yeterli olduğunu söyledi. Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde kabuğunu kırdığına dikkat çeken Şahin, "Yurt dışına hasta gönderen değil, hasta alan bir ülke olduk. O nedenle sağlık turizmine daha fazla yatırım yapmak zorundayız" diye konuştu.

BARIŞ ŞİMŞEK
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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