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1 lira olur

Yumurta 1 lira olur
Türkiye'de fiyatları bir anda artması vatandaşı üzerken üreticileri ise sevindiriyor. Türkiye'nin yumurta borsası olarak da adlandırılan Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi'nin satış sorumlusu Ünal Sardohan, "11 ay üretici 11 kuruş ila 14 kuruşa yumurta verdi. Bunu verirken çok büyük zararlar etti. Bu yıl mısır fiyatları yüksek, üstelik peşin para ile alınıyor. Yumurta 2-3 hafta daha 17 kuruştan gitseydi, çiftlikler üretim yapamaz hale gelir, Türkiye bu yumurtayı 1 liraya yerdi" dedi.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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