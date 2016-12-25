Yumurta 1 lira olur

Türkiye'de yumurtafiyatları bir anda artmasıvatandaşı üzerken üreticileri isesevindiriyor. Türkiye'nin yumurtaborsası olarak da adlandırılanBaşmakçı TavukçulukKooperatifi'nin satış sorumlusuÜnal Sardohan, "11 ay üretici11 kuruş ila 14 kuruşa yumurtaverdi. Bunu verirken çok büyükzararlar etti. Bu yıl mısır fiyatlarıyüksek, üstelik peşin para ilealınıyor. Yumurta 2-3 hafta daha17 kuruştan gitseydi, çiftliklerüretim yapamaz hale gelir,Türkiye bu yumurtayı 1 lirayayerdi" dedi.
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