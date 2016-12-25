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Mercedes’e yeni müdür

Mercedes’e yeni müdür
Mercedes- Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine Ezgi Yıldız Kefeli atandı. Kefeli, görevi 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla Mercedes- Benz Otomobil Satış Mali Kontrol Müdürlüğü görevine atanan Arzu Dede Gönültaş'tan devralıyor. 2007 yılında Mercedes- Benz Türk'te göreve başlayan Ezgi Yıldız, Kefeli Stratejik Pazarlama & Ürün Planlama, İnsan Kaynakları ve Satınalma departmanlarında görev alırken, Almanya ve Çin'de çeşitli projelerde de yer aldı. Sonrasında Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Bölümünde farklı kademelerde çalışan , son olarak CEO Asistanlığı görevini yürütmekteydi.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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