Mercedes’e yeni müdür

Mercedes-Benz TürkKurumsal İletişimMüdürlüğü görevineEzgi YıldızKefeli atandı.Kefeli, görevi 1Ocak 2017 tarihiitibarıyla Mercedes-Benz OtomobilSatış MaliKontrol Müdürlüğügörevineatanan ArzuDede Gönültaş'tandevralıyor. 2007 yılında Mercedes-Benz Türk'te göreve başlayan Ezgi Yıldız,Kefeli Stratejik Pazarlama & Ürün Planlama,İnsan Kaynakları ve Satınalma departmanlarındagörev alırken, Almanya veÇin'de çeşitli projelerde de yer aldı. SonrasındaMercedes-Benz Türk Kurumsal İletişimBölümünde farklı kademelerde çalışanEzgi Yıldız Kefeli, son olarak CEO Asistanlığıgörevini yürütmekteydi.
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