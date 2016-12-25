Merakla beklenen promosyon için artık son haftaya girildi. 11.6 milyonemekliye banka promosyonu ödenmesiyle ilgili çalışma Başbakan Binali Yıldırım'a sunuldu. Uzun süredir devam eden çalışma çerçevesinde SGK ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri bankalarla çok sayıda toplantı yaptı. Bu toplantılarda bankalarla promosyon pazarlığı yapıldı. Çalışma Bakanlığı yaptığı toplantılarda promosyon ödenmesini kesinleştirirken tartışmalar daha çok miktar üzerinde yoğunlaştı. Bankalar emeklilerin beklentilerini karşılayamayınca yeni rakamlar ortaya çıktı. Tamamlanan dosyaya göre, maaşa göre promosyon verilmesi görüşü ağırlık kazanırken, tutarların da artması bekleniyor. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 2 bin liranınaltı için 300-350 liralık bir rakamın ortaya çıktığını, bu rakamların Başbakan Binali Yıldırım tarafından artırılacağını söyledi.
YENİ DİLİMLER BELİRLENDİ
Daha önce yapılan çalışmalarda maaşa göre promosyonda üç ayrı dilim ortaya çıkartılmıştı. Bu dilimler de bin liranın altında maaşalanlar, bin-2 bin lira arasında maaşalanlar ile 2 bin lira ve üstünde maaşalanlar şeklinde oluşuyor. Burada promosyon rakamları da 300 ile 450 lira arasında değişiyor. Bu rakamların Başbakan Yıldırım'ın devreye girmesiyle bankalar tarafından artırılması da bekleniyor. Ödemelerin nasıl olacağı ise rakamlar belli olduktan sonra açıklanacak. Dosyayı inceleyen BaşbakanBinali Yıldırım'ın bu hafta banka yetkilileriyle görüşmesi de bekleniyor. Buradan çıkacak sonuca göre emeklilerin alacağı rakamlar açıklanmış olacak. Ödemelerin de yıl bitmeden başlaması planlanıyor. Bakan Müezzinoğlu bu konuda, "Sayın Başbakanımız gereklitalimatı verdi. İnşallah yıl sonu olmadanson noktayı koyacaktır" demişti.
3 YILLIK SÜRE VAR
Promosyon ödemeleri, protokol imzalanmasının ardından yapılacak. 3 yıllıködeme yapılacak. Emekli bu dönemde aynı bankadan maaşını alacak. Banka da emekliye ödemeyi yapacak.. Promosyonların peşin ve bir defada emeklilerin hesabına yatırılması bekleniyor. Şu anda 12 milyon emekli içinyıllık 150 milyar liraya yakın para bankalar vasıtasıyla ödeniyor. Bankalar bu paraları kullanarak belli bir gelire sahip oluyor. Ayrıca emeklilerin kullandığı ürünlerden de faiz ve hizmet gelirleri elde ediyor. Emekliler bankaların kazandıkları bu paraların bir kısmının kendilerine ödenmesini bekliyor.
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