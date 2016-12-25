Ilgaz tüneli yarın açılıyor

Özellikle kış aylarında sürücülerin zor anlar yaşadığı Ilgaz Dağı'na inşa edilen, bölgenin ekonomisi açısından da büyük önem taşıyan "Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli" yarın açılacak. Giriş ve çıkışları "köpek balığı ağzı" şeklinde projelendirilen tünel hizmete açıldıktan sonra, 16.8 kilometre olan Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu 11,4 kilometreye inecek, 8 dakikada aşılacak.