Geleceği inşa ediyoruz

Sabancı Holding, 1 Ocak- 31 Aralık2015 tarihleri arasında yürüttüğü faaliyet veprojelerdeki sürdürülebilirlik performansınıinceleyen ikinci sürdürülebilirlik raporunuyayımladı. Sabancı Holding'instratejik yaklaşımının, yaptıkları herişi mükemmel yönetmek ve uzundönemde üstünlükler sağlayacakşekilde geleceği inşa etmekolduğunu belirten SabancıHolding CEO'su Zafer Kurtultopluluğun şunları söyledi:"Sürdürülebilirliği güvence altınaalacak girişimlerde bulunmaktüm iş süreçlerimizin değişmezbir parçasıdır. Sosyal sorumluluk bilinciylehalka yakın, insana ve çevreye saygılı,karar süreçlerinde katılımı ve ortak aklıteşvik eden bir yönetim yaklaşımınasahibiz. Faaliyetlerimizi kurumsal yönetişimilkeleri ile birlikte Birleşmiş MilletlerKüresel İlkeler Sözleşmesi'neuygun şekilde sürdürmekteyiz. SabancıTopluluğu olarak elde ettiğimiz bubaşarılar çalışanlarımızla mümkünolmaktadır. Çalışanlarımız işimizinsürdürülebilirliğinin temeli konumundadır.çalışanlarımızın gelişimine ve yetkinlikleriniartıracak uygulamalara yatırım yapmayadevam edeceğiz."
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