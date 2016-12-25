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Geleceği inşa ediyoruz

’in uluslararası standartlardaki 2015 sürdürülebilirlik raporu yayımlandı. CEO Zafer Kurtul geleceği inşa etiklerini söyledi

Geleceği inşa ediyoruz
Sabancı Holding, 1 Ocak- 31 Aralık 2015 tarihleri arasında yürüttüğü faaliyet ve projelerdeki sürdürülebilirlik performansını inceleyen ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Sabancı Holding'in stratejik yaklaşımının, yaptıkları her işi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceği inşa etmek olduğunu belirten Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul topluluğun şunları söyledi: "Sürdürülebilirliği güvence altına alacak girişimlerde bulunmak tüm iş süreçlerimizin değişmez bir parçasıdır. Sosyal sorumluluk bilinciyle halka yakın, insana ve çevreye saygılı, karar süreçlerinde katılımı ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımına sahibiz. Faaliyetlerimizi kurumsal yönetişim ilkeleri ile birlikte Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne uygun şekilde sürdürmekteyiz. Sabancı Topluluğu olarak elde ettiğimiz bu başarılar çalışanlarımızla mümkün olmaktadır. Çalışanlarımız işimizin sürdürülebilirliğinin temeli konumundadır. çalışanlarımızın gelişimine ve yetkinliklerini artıracak uygulamalara yatırım yapmaya devam edeceğiz."
Etiketler:
  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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