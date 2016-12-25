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Erken tatil vurgunu

Erken rezervasyon başladı, lar hortladı. İnternette tatil pazarlayanlar vatandaşın parasına göz dikti. Turizm Bakanlığı tüketicilere uyarılarda bulundu

Erken tatil vurgunu
Yaz tatili için şimdiden rezervasyon yapanlar yüzde 40'ı bulan indirimlerden faydalanıyor. Birçok vatandaş da şimdiden otellerde yer ayırtmaya ve indirimli fiyatlardan faydalanmaya başladı. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar ortaya çıkarak olmayan vaatlerle vatandaşın parasını alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, erken rezervasyon uygulamasının, sağlıklı yürütülerek tüketici mağduriyetlerine meydan verilmemesi açısından yasal zorunluluğunun yanı sıra önleyici etkisi olan zorunlu sigortanın yaptırılması ve tüketicilerin bilgilendirilmesinin de önemli olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışı tatil planı yapacak vatandaşların, mağduriyet yaşamaması, kaçak faaliyetlerin önlenmesi ve işletme belgeli seyahat acentaları aracılığıyla tatil planlamasının yapılması amacıyla bakanlığın "www.kultur.gov.tr" internet sayfasında bulunan "Seyahat Acentası Arama Ekranı"ndan yararlanmaları istendi.

BELGE İSTEYİN
Tüketicilerin satın aldıkları paket tur karşılığında fiyat değişikliği, sözleşmenin asli unsurlarında değişiklik, turun iptali, sözleşmenin eksik ifası veya feshi gibi durumlarda hangi haklara sahip olduklarını gösterir sözleşmeyi seyahat acentasıyla mutlaka imzalaması ve sözleşmenin bir suretini seyahat acentasından talep etmesi gerektiği de belirtildi. Paket turların "zorunlu sigorta" kapsamında olması nedeniyle tüketicilerin, adlarına düzenlenecek "paket tur zorunlu poliçe sertifikası"nı turun başlangıcından önce seyahat acentasından istemesinin önemine işaret edildi.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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