Erken tatil vurgunu

Yaz tatili için şimdiden rezervasyon yapanlar yüzde40'ı bulan indirimlerden faydalanıyor. Birçok vatandaş da şimdiden otellerde yer ayırtmaya ve indirimli fiyatlardan faydalanmaya başladı. Bunu fırsat bilen dolandırıcılarortaya çıkarak olmayan vaatlerle vatandaşın parasını alıyor. Kültür ve TurizmBakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, erken rezervasyon uygulamasının, sağlıklı yürütülerek tüketici mağduriyetlerine meydan verilmemesi açısından yasal zorunluluğunun yanı sıra önleyici etkisi olan zorunlu sigortanın yaptırılması ve tüketicilerin bilgilendirilmesinin de önemli olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışı tatil planı yapacak vatandaşların, mağduriyet yaşamaması, kaçakfaaliyetlerin önlenmesi ve işletme belgeli seyahat acentaları aracılığıyla tatil planlamasının yapılması amacıyla bakanlığın "www.kultur.gov.tr" internet sayfasında bulunan "Seyahat Acentası AramaEkranı"ndan yararlanmaları istendi.
BELGE İSTEYİN
Tüketicilerin satın aldıkları paket tur karşılığında fiyat değişikliği, sözleşmenin asli unsurlarında değişiklik, turun iptali, sözleşmenin eksik ifası veya feshi gibi durumlarda hangi haklara sahip olduklarını gösterir sözleşmeyi seyahat acentasıyla mutlaka imzalaması ve sözleşmenin bir suretini seyahat acentasından talep etmesi gerektiği de belirtildi. Paket turların "zorunlusigorta" kapsamında olması nedeniyle tüketicilerin, adlarına düzenlenecek "pakettur zorunlu poliçesertifikası"nı turun başlangıcından önce seyahat acentasından istemesinin önemine işaret edildi.
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