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kalkıyor

Emlak vergisi kalkıyor
Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olması için daha verimli, rekabetçi ve nitelikli üretim yapan sanayi sektörüne sahip olması gerektiğine dikkat çeken Sanayi Bakanı Faruk Özlü, "Sanayiciyi yolunacak kaz yapmaya asla tahammülümüzü yok" dedi. İstanbul Sanayi Odası'nın düzenlediği toplantıda konuşan Özlü, "OSB'lerde emlak vergisini ya kaldıracağız ya da makul seviyeye getireceğiz. 2023 yılına kadar 70 yeni OSB açarak 1 milyon ilave istihdam oluşturacağız" dedi.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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