Elektrik uçuracak

Hizmet verdiği 4.2 milyon aboneyle Türkiye'nin en büyük elektrik satış şirketi olan Boğaziçi Elektrik'in Genel Müdürü Halit Bakal, başlayan yeni dönemin müşteri lehine olacağını belirtti. Bakal, "İndirimin yanı sıra yaptığımız özel anlaşmalarla sağlık sigortası, bedava akaryakıt, mobil internet ve uçak bileti gibi kampanyalarımızla elektrik tüketicilerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Tuketicilerin bunlardan yararlanmalari icin aboneliklerini uzerlerine almalari gerekiyor. İstanbul'un Avrupa yakasında 800 bin vatandaş aboneliği üzerinea almadı. Eğer üzerlerine almazlarsa serbest tüketici hakkı bulunmuyor" dedi.