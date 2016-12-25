Elektrik uçuracak

Hizmet verdiği 4.2 milyon aboneyle Türkiye'nin en büyük elektrik satış şirketi olan Boğaziçi Elektrik'inGenel MüdürüHalit Bakal, başlayan yeni dönemin müşteri lehine olacağını belirtti. Bakal, "İndirimin yanı sıra yaptığımız özel anlaşmalarla sağlık sigortası, bedava akaryakıt, mobilinternet ve uçak bileti gibi kampanyalarımızla elektrik tüketicilerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Tuketicilerin bunlardan yararlanmalari icin abonelikleriniuzerlerine almalarigerekiyor. İstanbul'un Avrupa yakasında 800 bin vatandaş aboneliği üzerinea almadı. Eğer üzerlerine almazlarsa serbest tüketici hakkı bulunmuyor" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.