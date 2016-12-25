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na kur

Cep telefonuna kur zammı
Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Sinan Ekşi, yeni yılla birlikte kur kaynaklı lar ve Özel Tüketim Vergisi'ndeki (ÖTV) olası artışın etkisiyle ında ciddi yükselişlere şahit olunacağını ileri sürdü. Ekşi, "Bu durum telefon satışlarında düşüşe ve zaten çok yüksek rakamlarda seyreden kayıt dışı işlemlerde ciddi artışlara sebep olacak." dedi.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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