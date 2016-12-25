Cep telefonuna kur zammı

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Sinan Ekşi, yeni yılla birlikte kur kaynaklı zamlar ve Özel TüketimVergisi'ndeki (ÖTV) olası artışın etkisiyle cep telefonufiyatlarında ciddi yükselişlere şahit olunacağını ileri sürdü. Ekşi, "Bu durum telefon satışlarında düşüşe ve zaten çok yüksek rakamlarda seyreden kayıt dışı işlemlerde ciddi artışlara sebep olacak." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.