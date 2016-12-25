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Çakma ürüne hapis cezası

Çakma ürüne hapis cezası
Sınai Mülkiyet Kanunu, Meclis'te kabul edildi. Düzenlemeyle, marka hakkına tecavüz edenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Buluştan elde edilen gelirin en az üçte biri buluşçuya verilecek. Taklit ürünlerin, yargı süreci bitmeden hızlı imhasının da önü açıldı. Böylece sahte markayla üretim yapanlar para cezasıyla kurtulamayacak.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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