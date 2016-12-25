Acele et kazan

Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapacaklar dikkat. Eğer önümüzdeki hafta ödemelerinizi yaparsanız binlerce liranız cebinizde kalabilir Emeklilik sağlayan askerlik ve doğum borçlanması miktarları asgari ücrete göre belirleniyor. Asgari ücret arttığında da bu miktarlar artıyor. Bir aylık borçlanma brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Yılbaşında yeni asgari ücret belirleneceği için rakamlar da artacak. Bu yüzden yıl sonuna kadar ödemelerini yapanlar kazançlı çıkacak. Örneğin 18 aylık borçlanma yapacak olan birisinin kazancı 2-3 bin lirayı bulabilecek. Doğum borçlanmasında süreler daha uzun olduğu için kazanç miktarı da artacak.