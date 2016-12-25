82 liraya serbestiz

EPDK'nın, elektrikte serbest tüketici yıllık tüketim limitini 2 bin 400 kilovatsaate düşürmesi, elektrik faturalarında yüzde 10 düşüş sağlayacak. Serbest tüketim limitinin değişmesiyle 2 milyon 733 bin olan serbest tüketici sayısının da 8.4 milyona çıkması bekleniyor. 2017 yılında aylık elektrik faturası 82 lirayı geçen tüketici, tedarikçisi istediği elektrik şirketinden hizmet alabilecek. Düzenlemeyle oluşturulan rekabet ortamı ile elektrik faturalarında da yüzde 10'luk düşüş yaşanacağı hesaplandı. Serbest tüketici olan bir abone bulunduğu bölgede hizmet veren tedarikçi dışında uygun fiyatta başka bir tedarikçiden elektrik alabiliyor. Elektrik şirketleri müşteri yarışı için fiyatları düşürüyor.



Daha ucuza elektrik almak isteyen serbest tüketici, şirket değişikliği için şunları yapacak:

* Öncelikle hizmet alınmak istenen elektrik tedarikçisi belirlenir.

* Son döneme ait birkaç fatura örneği, kimlik fotokopisi, kullanım yeri ve abonenin adres bilgileri ile tedarikçiye başvurulur.

* Değişiklik işlemi başvuru tarihine göre 1-2 ay sürebiliyor.

* Tedarikçi değiştirmek için eski aboneliğin iptali söz konusu değil.



Barış ŞİMŞEK