TV’ye bandrol zammı

Yurt dışından getirilen televizyon, radyo, video ve uydu alıcılarıyla bazı cihazlar için bir defaya mahsus olmak üzere 1-80 euro bandrol ücreti tahsil edilecek. Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan kararı ile ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video,uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlarla bunların dışında kalan ve radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihaz için bir defaya mahsus tahsil edilecek yenibandrol ücretleri belirlendi. Buna göre; ücretler televizyonlarda 10-80, radyolarda 1-2, videolarda 18, birleşik cihazlarda 1-21, cep tipi radyolu Mp3-Mp4 çalarlarda 2-15, radyo ve televizyon yayını almaya yarayan cihazlarda 18 euro oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.