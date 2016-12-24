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TV’ye zammı

ndan getirilen televizyon, radyo, video ve uydu alıcı gibi cihazlarda ücreti artırıldı. Cihazlardan 1-80 euro arasında bandrol ücreti alınacak

TV’ye bandrol zammı
Yurt dışından getirilen televizyon, radyo, video ve uydu alıcılarıyla bazı cihazlar için bir defaya mahsus olmak üzere 1-80 euro ücreti tahsil edilecek. Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan kararı ile ticari ithalat maksadı dışında ndan getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlarla bunların dışında kalan ve radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihaz için bir defaya mahsus tahsil edilecek yeni bandrol ücretleri belirlendi. Buna göre; ücretler televizyonlarda 10-80, radyolarda 1-2, videolarda 18, birleşik cihazlarda 1-21, cep tipi radyolu Mp3-Mp4 çalarlarda 2-15, radyo ve televizyon yayını almaya yarayan cihazlarda 18 euro oldu.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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