Tire’ye 80 milyon dolarlık yatırım

Sütaş Ege Sütçülük Projesi Tire Entegre Tesisleri, Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle açıldı. 80 milyon dolar yatırımla kurulan Sütaş Tire Entegre Tesisleri, günde bin ton süt işleyecek ve 850 kişiyeistihdam sağlayacak. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesisin çiftçilerin emeklerinin değerlendirmesi yolunda bir adım olduğunu söyledi.
'BİZE DOKUNAN DERSİNİ ALIR'
Türkiye'yi hedef alan bütün terör örgütlerine sert mesajlar yollayan Erdoğan, "Kilis'e bomba düşünce 'Neredesin devlet' diyorlar. Bomba atanların üzerine gittiğin zaman da 'Dünyayı biz mi kurtaracağız' diyorlar. El Bab'da çalışmalarımız sürüyor. Aynı kararlılıkla yola devam edeceğiz. Zira bize dokunan, hesabınıiyi yapsın! Dersini alır. Canımız acıyor ama onlara da gereğini yaparız" dedi. Son yıllarda artan saldırıların hep istikrar ve güven iklimini zedelemeye yönelik olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye'nin enerjisini kalkınmadan, gelişmeden, yatırımdan uzaklaştırıp kısır gündemlere, güvenlik kaygılarına mahkum etmek isteyenlerin oyunlarına hiçbir zamangelmedik, gelmeyeceğiz" diye konuştu.
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