Sıfır faizli krediye ‘hain’ kriteri

KOSGEB'in 50 bin liralık sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğine 3 günde 244 bin 980 başvuru geldi. Faiz desteği bu yılın bütçesinden kullandırılacağı için süre uzatımına gidilmedi. Bu süre içinde KOSGEB veri tabanına kayıt yaptıran, beyannamesini güncelleyen işletmelerle başvuru sayısı 500 bine ulaştı. Bu işletmeler de 2017 desteklerinden yararlanabilecek. İlgili kurumlardan talep edilen raporlar ışığında KOBİ'lerin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olup olmadığı belirlenecek, 50 bin liralık krediyi güvenlik soruşturmasından geçen işletmeler alacak.
İL KOTASI BULUNUYOR
Başvuru yapan işletmelerin sıralaması yazılımla otomatik olarak yapılırken, her il için TÜİK verilerine göre kota belirlenecek. İl kotalarına göre bu haktan 15 bin firma yararlanacak. İşletmeler ölçeklerine göre mikro, küçük, orta olarak sınıflandırılacak.
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