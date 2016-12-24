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Şehit yakınına hakkı

Şehit yakınına istihdam hakkı
Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı olan ve bu yüzden yaşamını yitiren ya da yaralananların anne, babalarının da istihdam hakkından faydalanabileceğini öngören düzenleme yönetmeliğe eklendi. Vazife malulü sayılanlar ile terör eylemi nedeniyle engelli hale gelenlerin kendisi veya eş veya çocuklarından birisi, eşi ya da çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinin yanı sıra anne ve babasından biri de edilebilecek.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ercan ercan

Şehitlerimizin emanetlerine gözümüz gibi bakmalıyız. Yerinde ve güzel bir karar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2016 11:30
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