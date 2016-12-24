Şehit yakınına istihdam hakkı

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı olan ve bu yüzden yaşamını yitirenya da yaralananların anne, babalarının da istihdamhakkından faydalanabileceğini öngören düzenleme yönetmeliğe eklendi. Vazife malulü sayılanlar ile terör eylemi nedeniyle engelli hale gelenlerin kendisi veya eş veya çocuklarından birisi, eşi ya da çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinin yanı sıra anne vebabasından biri de istihdam edilebilecek.
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Şehitlerimizin emanetlerine gözümüz gibi bakmalıyız. Yerinde ve güzel bir karar
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