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50 milyon dolar ödeyecek

IKEA 50 milyon dolar tazminat ödeyecek
Dünyanın önde gelen mobilya ve ev aksesuarları mağazalarından IKEA, 3 çocuğun ölümüne neden olan şifonyerlerle ilgili kendisine açılan davada ödemeyi kabul etti. Yaşları 1 ile 2 arasında değişen 3 çocuğun ailesine, tarafından ödenecek tazminat ise 50 milyon dolar. IKEA ayrıca çocuklar adına hastanelere 50'şer bin dolar bağışta bulunacak. 50 milyon dolarlık tazminat 3 aile arasında eşit bir şekilde paylaştırılacak. IKEA, son 2 yılda yaşanan ölümlerin ardından yaklaşık 6 ay önce MALM serisi şifonyerlerin dünya genelinde toplanmasına karar vermişti. IKEA, dünya genelinde toplanacak 29 milyon adet şifonyer için geri ödeme yapılacağını da duyurmuştu.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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