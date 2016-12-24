Enerjimize sigorta

Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sunacak iki proje hizmete girdi. İlk defa yüzer bir Sıvılaştırılmış Doğalgaz Tesisi (FSRU) ve dağıtım şebekeleri hizmete alındı. 330 milyon lira yatırımla gerçekleştirilen tesiste, günlük 20 milyonmetreküp enerji gazlaştırılacak. Egegaz'ın Sıvılaştırılmış Gaz Depolama Santrali'nin kapasitesi de yüzde 50 artırılarak günlük 24milyon metreküp LNG'ye çıktı. İzmir Aliağa'da projelerin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere inat yatırımlarına devam edenişadamlarına teşekkür ederek, "Bu tesis hem doğalgazla elektrik üreten santraller hem de ısınma amaçlı tüketim konusunda adeta sigortamız olacaktır. Sadece Aliağa'da değil, yeri gelecek Karadeniz'e kadar gidecek yeri gelecek belki Akdeniz'e gidecek. Nerede sıkıntı varsa bu seyyar terminal oraya gidebilecektir" dedi. Doğalgazda Türkiye'nin dışa bağımlı olduğunu, bu nedenle kaynak çeşitliliğine gitmesi gerektiğini anlatan Erdoğan, "Doğalgazın sıvılaştırılarak hacmi küçültülmüş ve dolayısıyla depolaması kolaylaştırılmış hali olan LNG bu bakımdan önemli bir imkandır. Açılışını yaptığımız Etki LimanıTerminali tek başına bize ülkemizindoğalgaz ihtiyacının neredeyse 10'da1'ine karşılık gelen arz imkanı sağlıyor" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline gelmek için finans, enerji ve bilişimde söz sahibi olmak gerektiğini vurguladı.
Kalyon İnşaatBaşkanı CemalKalyoncu,CumhurbaşkanıErdoğan'agünün anısınabir hediyetakdim etti.
'GAZSIZ KALMAYACAĞIZ' Başbakan Binali Yıldırım,her iki projenin doğalgazüretiminde yaşanan mevsimseldalgalanmalara karşı önemlibir emniyet tedbiri olacağınısöyledi. "Doğalgaz ihtiyacınınyoğun olduğu dönemlerde arzgüvenliğinde sorun yaşanmamışolacak" diyen Başbakan, "Her ikiterminalin Aliağa'da kurulmuşolması da boğazlardan tehlikeliyük geçişini azaltmış olacak"ifadelerini kullandı. Türkiye'yidoğu-batı, kuzey-güney eksenindetransit ülke haline getirmeyihedeflediklerini anlatan Yıldırım,elektrikte kurulu gücün 78bin 500 megavata çıktığını,2018'de doğalgaz olmayan ilkalmayacağını kaydetti.
İKİNCİ GEMİ DE GELİYOR Enerji ve Tabii KaynaklarBakanı Berat Albayrak,Türkiye'nin ilk yüzer LNGdepolama ve FSRU tesislerinin6 ay gibi kısa bir sürede devreyealındığını belirtti. Albayrak,santralin yıllık 2.5 milyarmetreküp kapasiteyle herhangibir kesintiye karşı güvenliksağladığının altını çizdi. "Bununlayetinmiyoruz" diyen Albayrak,"Bu kez BOTAŞ'ın günlük 20milyon metreküp kapasiteyesahip ikinci yüzer LNG projesiiçin düğmeye bastık. 2017,inşallah daha büyük hedeflerledaha büyük yatırımları hayatageçireceğimiz yıl olacak" dedi.
50 BİNKONUTUISITIYOR
İzmir Aliağa'da hizmete giren Türkiye'nin ilk yüzer LNG ile yeniden gazlaştırma tesisi Aliağa FSRU Gemisi; 238 metre uzunluğu, 44 metre genişliği ve 26 metre yüksekliğiyle 145 bin metreküp LNG kapasitesine sahip bulunuyor. Tesis, Kolin Grubu'nun kurduğu, Kalyon Grubu'nun da Eylül ayında yüzde 50 ortak olduğu Etki Liman İşletmeleri tarafında
n 6 ayda devreye alındı. Tesisle 50 bin konutun doğalgaz ihtiyacı karşılanabilecek.
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