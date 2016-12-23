Yarını kodlayan 100 çocuğa madalya

Türkiye Vodafone Vakfı'nınHabitat Derneği işbirliğiyle hayatageçirdiği "Yarını Kodlayanlar" projesikapsamında düzenlenen hackathon'larınsonuncusu İstanbul'da yapılacak. Yaşları7-14 arasında değişen yaklaşık 100çocuğun katılımıyla Vodafone MaslakPlaza'da gerçekleşecek hackathon'da, 8kişilik takımlara ayrılacak çocuklar mBotve Scratch gibi uygulamaları kullanarakkendi kodladıkları robotları sergileyecek.Hackathon, madalya töreniyle sona erecek.
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