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Yarını kodlayan 100 çocuğa madalya

Yarını kodlayan 100 çocuğa madalya
Türkiye Vodafone Vakfı'nın Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında düzenlenen hackathon'ların sonuncusu İstanbul'da yapılacak. Yaşları 7-14 arasında değişen yaklaşık 100 çocuğun katılımıyla Maslak Plaza'da gerçekleşecek hackathon'da, 8 kişilik takımlara ayrılacak çocuklar mBot ve Scratch gibi uygulamaları kullanarak kendi kodladıkları robotları sergileyecek. Hackathon, madalya töreniyle sona erecek.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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