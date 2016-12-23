Vergisiz siparişte sınır düştü

Gümrük ve Ticaret Bakanı BülentTüfenkci, yurt dışından e-ticaret yoluylaithal edilen ürünlere ve siparişlere gümrükmuafiyet oranlarının çok yüksek olduğunubelirterek, "Yurt dışından 75 euroya kadaryapılan siparişler Türkiye'ye gümrüksüzgirebiliyor, bu da haksız rekabete yolaçabiliyor. Bunu 30 euroya düşürdük"dedi. Düzenlemenin BakanlarKurulu'nda imzadan çıktığınıkaydeden Tüfenkci, "İnşallahönümüzdeki birkaç gün içerisindede Resmi Gazete'de yayımlanarakyürürlüğe girer" diye konuştu.
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