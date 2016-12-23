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Vergisiz siparişte sınır düştü

Vergisiz siparişte sınır düştü
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yurt dışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere gümrük muafiyet oranlarının çok yüksek olduğunu belirterek, "Yurt dışından 75 euroya kadar yapılan siparişler Türkiye'ye gümrüksüz girebiliyor, bu da haksız rekabete yol açabiliyor. Bunu 30 euroya düşürdük" dedi. Düzenlemenin Bakanlar Kurulu'nda imzadan çıktığını kaydeden Tüfenkci, "İnşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer" diye konuştu.
Etiketler:
  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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