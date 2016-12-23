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AB’ye girdi

Avrupa Komisyonu, nı eşdeğer ülke statüsüne aldı. Bu karar borçlanma maliyetlerini düşürüp, kredi limitlerini artıracak

Türk bankaları AB’ye girdi
Bu yılın başında Basel Standartları'na uyum durumu Basel Komitesi tarafından 'tam uyumlu' olarak raporlanan Türk bankacılık sektörü, önemli bir eşiği daha geçti. Avrupa Komisyonu, Türk bankacılık sektörünü eşdeğer ülke listesine dahil etti. Bu karar, bankaların yurtdışı borçlanma maliyetlerini düşürürken, kredi limitlerini artırmalarını sağlayacak. Yurtdışındaki ndan para girişi hızlanacak.

CANİKLİ: RİSK DÜŞECEK
, Bu karar ile Türk bankalarının artık düşük risk ağırlığına tabi tutulacağını belirterek, "AB'de faaliyet gösteren Türk bankalarında sermaye maliyeti avantajı doğacak. Karar ile yurtdışı bankaların Türkiye'de iştirak sahibi olmaktan kaynaklı ilave sermaye maliyetleri düşecek" dedi. Yurtdışından gelen kaynakların artacağını belirten Kapital FX Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Büyük projelerin finansmanı da kolaylaşacak" dedi.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma 01:34
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