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'nın haftaya kalkıyor

'nın Türk sebzelerine yönelik nın kaldırılmasına yönelik karar 26-27 Aralık'ta açıklanacak.

Rusyanın ithalat yasağı haftaya kalkıyor

Tarım Ürünleri Denetim Dairesi (Rosselkhoznadzor) Başkan Yardımcısı Aleksey Alekseenko, Türk sebzelerine nın kaldırılmasına yönelik kararın, gelecek hafta açıklanacağını duyurdu.

Rus haber ajansı RIA'ya konuşan Alekseenko, Türk sebzelerine yönelik ithalat yasağıyla ilgili kararın, 26-27 Aralık'ta açıklanacağını bildirdi.

Kararın ardından sebzelerin ithalatına derhal başlanabileceğini belirten Alekseenko, son teknik çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Rosselkhoznadzor Başkanı Sergey Dankvert de daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'den patlıcan, kabak ve marul ithalatını serbest bırakabileceklerini belirtmişti.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma 16:55
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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Ufuk Ufuk

bu işten Amerika zararlı çıkacak

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2016 00:35
ANIL ANIL

BÜYÜKELÇİNİN ŞEHİT EDİLMESİNDEN SONRA İLİŞKİLERİMİZ DAHA SAĞLAM OLACAK TÜRK RUS HERZAMAN DOSTTUR

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2016 00:34
MUSTAFA MUSTAFA

RUSYA BİZİM KADİM DOSTUMUZDUR

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2016 00:33
Alp Alp

Rusya ithalata sınırlama getirmesin dost Türk Halkı her zaman komşu Rusyayla dost kalmak ve ilişkilerini geliştirmek istemektedir.Domatesi ve diğer bütün sınırlamaları kaldırsın.Bu sınırlamalara ancak Rus ve Türk Halkının düşmanları sevinir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.12.2016 18:25
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