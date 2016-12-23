Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi (Rosselkhoznadzor) Başkan Yardımcısı Aleksey Alekseenko, Türk sebzelerine ithalat yasağının kaldırılmasına yönelik kararın, gelecek hafta açıklanacağını duyurdu.
Rus haber ajansı RIA'ya konuşan Alekseenko, Türk sebzelerine yönelik ithalat yasağıyla ilgili kararın, 26-27 Aralık'ta açıklanacağını bildirdi.
Kararın ardından sebzelerin ithalatına derhal başlanabileceğini belirten Alekseenko, son teknik çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.
Rosselkhoznadzor Başkanı Sergey Dankvert de daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'den patlıcan, kabak ve marul ithalatını serbest bırakabileceklerini belirtmişti.
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bu işten Amerika zararlı çıkacak
BÜYÜKELÇİNİN ŞEHİT EDİLMESİNDEN SONRA İLİŞKİLERİMİZ DAHA SAĞLAM OLACAK TÜRK RUS HERZAMAN DOSTTUR
RUSYA BİZİM KADİM DOSTUMUZDUR
Rusya ithalata sınırlama getirmesin dost Türk Halkı her zaman komşu Rusyayla dost kalmak ve ilişkilerini geliştirmek istemektedir.Domatesi ve diğer bütün sınırlamaları kaldırsın.Bu sınırlamalara ancak Rus ve Türk Halkının düşmanları sevinir.
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