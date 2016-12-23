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’ten yeni kış mönüsü

Özsüt’ten yeni kış mönüsü
Özsüt, merakla beklenen 'Kış Mönüsü'nü müşterilerine sundu. Ödüllü Şef Yunus Emre Akkor imzalı mönü, yüzyıllar öncesinin Saray Mutfağı'ndan Anadolu'nun yerel üreticileri tarafından yetiştirilen ürünlere uzanan; çorbadan tostlara, pidelere, pizzadan fırın makarna ve mantıya kadar geniş bir seçkiyle mağazalarında yerini aldı.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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