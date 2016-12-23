Öğretmenlik zorlaşacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, öğretmenlik bölümlerine girişte 'ilk 240bine girme' şeklinde başarı sıralaması şartının getirildiğini açıkladı. Öğretmen alımlarında hukuk, tıp, mühendislikve mimarlıkta olduğu gibi baraj getirdiklerini açıklayan Saraç, YGS ile alım yapan öğretmenlik programlarını da kaldırdıklarını duyurdu. Saraç, "Bazı yükseköğretim programları, birinci aşama ile öğrenci alıyorlardı. Biz önce birinci aşama ile öğrenci alan öğretmenlik programlarını artık ikinci aşamaya nakletme kararı aldık. Bütün bu LYS'den öğrenci kabul edecek programlar için de başarı sıralaması şartı getirdik. Bu başarı sıralaması şartı da 240 bin. 240 binden aşağısının artık bu programlara girmesi söz konusu olmayacak" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.