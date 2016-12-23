Hızımız artıyor

Turkcell, dünya çapında internet bağlantı hızını ölçümleyen Speedtest uygulamasını kullananlar tarafından gerçekleştirilen testlerde Türkiye'nin en hızlısı olduğunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada; Speedtest'in geliştiricisi Ookla tarafından yayınlanan Türkiye raporunun 4.5G ile Türkiye'nin mobil internet indirme hızının bir önceki yıla göre yüzde 206 arttığını ortaya koyduğu, Turkcell'in hızının en yakın rakibinden yaklaşık yüzde 30 daha yüksek olduğunu gösterdiği kaydedildi. Açıklamada, Turkcell'in mobil internet hız ortalamasının üçüncü sıradaki operatörün yaklaşık 2 katı olduğu, sabit internet tarafında ise en yüksek hız ortalamasının Turkcell Superonline'a ait olduğu ifade edildi. Türkiye'nin yükleme hız ortalamaları ise yine bir önceki yıla göre yüzde 580yükseldi. Turkcell Şebeke TeknolojilerindenSorumlu Grup BaşkanıGediz Sezgin, şöyle konuştu: "1 Nisan'dan beri dünyanın en güçlü 4.5G altyapılarından birini kurduğumuzu söylüyoruz. Şimdi bu altyapının sadece 6 ayda Türkiye'deki hız ortalamalarını ne kadar yukarı taşıdığını bu bağımsız rapor ile görmüş olduk. Bu rapor hem mobilde hem de fiberde Turkcell'in farkını gösteriyor. Kullanıcı arttıkça hız da artacaktır."
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