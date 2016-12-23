Elektrik limiti indi

Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu,elektrikte serbesttüketici limitini 3 bin 600kilovatsaatten 2017 itibariyle2 bin 400 kilovatsaatedüşürdü. Bu çerçevede gelecekyıl aylık faturası 82 liranınüzerinde olan tüketici, serbesttüketici olarak tedarikçisiniseçebilecek. Yıllık tüketimi2 bin 400 kilovatsaatinüzerinde olan yaklaşık 8.4milyon abone serbest tüketiciolma hakkı kazanacak. EPDKBaşkanı Mustafa Yılmaz,sözleşme imzalayacak serbesttüketicilerin, imzadan öncehaklarını ve yükümlülükleriniçok iyi öğrenmeleri gerektiğineişaret etti. Yılmaz, "Aboneliksözleşmeleri çok dikkatleokunmalı ve imzalanmalı.Vatandaşlarımız kendi tüketimalışkanlıklarına uygun sözleşmeyapmalı" dedi.
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