Elektrik limiti indi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrikte serbest tüketici limitini 3 bin 600 kilovatsaatten 2017 itibariyle 2 bin 400 kilovatsaate düşürdü. Bu çerçevede gelecek yıl aylık faturası 82 liranın üzerinde olan tüketici, serbest tüketici olarak tedarikçisini seçebilecek. Yıllık tüketimi 2 bin 400 kilovatsaatin üzerinde olan yaklaşık 8.4 milyon abone serbest tüketici olma hakkı kazanacak. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, sözleşme imzalayacak serbest tüketicilerin, imzadan önce haklarını ve yükümlülüklerini çok iyi öğrenmeleri gerektiğine işaret etti. Yılmaz, "Abonelik sözleşmeleri çok dikkatle okunmalı ve imzalanmalı. Vatandaşlarımız kendi tüketim alışkanlıklarına uygun sözleşme yapmalı" dedi.