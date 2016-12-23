Ekonomik suikast

Türkiye ekonomisine her fırsatta saldıranlara Alman Commerzbank da eklendi. Terör örgütü üyelerine hamilik yapan Almanya, böylece siyasetten sonra ekonomide de Türkiye'ye düşmanlığa başladı. AlmanCommerzbank, Türkiye ekonomisine ilişkin hazırladığı raporu "Türk ekonomisi çöküyor" diye sundu. Kendi ülkesiyle ilgili eurodaki çöküşü, Alman milli bankalarındaki iflasları ve otomotiv sanayiinde yaşanan skandalları görmeyen Commerzbank'ın bu yalan yanlış raporu, büyük tepki çekti. Commerzbank'a göre, Türkiye ekonomisine ilişkin 2017 beklentilerinin hepsi 'masal'. 2017 için Bloomberg anketine katılan ekonomistler yüzde 3.1 büyüme beklerken, Commerzbank yüzde 1.9 büyüme beklediğini ve önümüzdeki aylarda çok sert aşağı yönlü revizyonların geleceğini iddia etti.
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