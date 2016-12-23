Dünyanın en iyisi ödülü ING’ye

ING, The Banker tarafından düzenlenen yarışmada 'Yılın En İyiKüresel Bankası' ödülüne layık görüldü. ING Grubu aynı zamanda Hollanda, Belçika ve Batı Avrupa'nın en iyi bankası seçilerek, toplam 4 ödülün sahibi oldu. ING'nin ödülünü Başkan YardımcısıKoos Timmermans aldı. Timmermans, "Başarımız, dünya çapındaki 52 bin çalışanımızın çabalarının sonucudur. Bu ödüller; teknoloji ve inovasyona yatırım ve müşterilerimize fark yaratan deneyim sunma konularında bizi teşvik ediyor" dedi.
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