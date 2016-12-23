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Dünyanın en iyisi ödülü ’ye

Dünyanın en iyisi ödülü ING’ye
ING, The Banker tarafından düzenlenen yarışmada 'Yılın En İyi Küresel Bankası' ödülüne layık görüldü. Grubu aynı zamanda Hollanda, Belçika ve Batı Avrupa'nın en iyi bankası seçilerek, toplam 4 ödülün sahibi oldu. ING'nin ödülünü Başkan Yardımcısı Koos Timmermans aldı. Timmermans, "Başarımız, dünya çapındaki 52 bin çalışanımızın çabalarının sonucudur. Bu ödüller; teknoloji ve inovasyona yatırım ve müşterilerimize fark yaratan deneyim sunma konularında bizi teşvik ediyor" dedi.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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