Boğaz’ın altındayız

Asya ile Avrupa'yı araçlar için ilk kez deniz tabanı altından birleştiren AvrasyaTüneli'nden geçişler dün sabah 07.00'de başladı. Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) çalışanları, tünelden geçmek için bekleyenleri çiçeklerle karşıladı. Asya ve Avrupa yakalarından ilk geçen biner kişiye ise hatıra olarak Avrasya Tüneli anahtarlığı, tünel güvenliği broşürü ve çiçek hediye edildi. Ömer Keşoğlu adlı sürücü, saat05.00'te gişe bölgesine giderek beklemeye başladı ve tünelden ilk geçen kişi oldu. İlk gün ilk kaza ve ilk araç arızası da yaşandı. Kenarda lastiğini değiştiren sürücü yoluna devam etti.
Tünelde gidiş ve gelişlerin tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandığı görüldü. Avrasya Tüneli'nin geçiş ücreti, ilk etapta otomobiller için 15 TL, minibüsler için 22.5TL. Yıl sonuna kadar elde edilen tüm gelirise şehit ailelerine verilecek. Kazlıçeşme-Göztepe hattında deniz yüzeyinin 106 metre derinliğinde inşa edilen tünel, Avrupa ve Asya arasındaki süreyi 15 dakikaya indiriyor.
13 BİN KİŞİ ÇALIŞTI Konumu, teknik üstünlükleri ve çok yönlü özellikleri ile tünel inşaatçılığında çığır açarak dünyanın ilgisini çeken Avrasya projesi, 700 mühendis ve 12 binden fazla kişinin 14 milyon adam/saat çalışmasıyla planlanandan 8 ay önce, yaklaşık 4 yılda tamamlanarak hizmete açıldı.
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