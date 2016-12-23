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e 10 kuruş geldi

Benzine 10 kuruş zam geldi
Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 10 kuruş yapıldı. Zam sonrasında in litresi İstanbul'da 5.07 liradan 5.17 liraya yükseldi. Ankara'da ortalama 5.12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.22 lira oldu. İzmir'de ise 5.09 liradan 5.19 liraya çıktı. En son 6 Aralık'ta benzinin litre fiyatına 15, motorine 16 kuruş zam yapılmıştı. Zam sonrası benzin fiyatları 2.5 yıl sonra yeniden 5 lirayı aşmıştı. İstanbul'da 2016 yılı başında 4.29 lira olan 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı, 16 Şubat'ta 4.03 liraya kadar geriledi. Bu seviye benzin fiyatlarının bu yıl gördüğü en düşük rakam oldu.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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