Benzine 10 kuruş zam geldi

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 10 kuruş zam yapıldı. Zam sonrasında benzinin litresi İstanbul'da 5.07 liradan 5.17liraya yükseldi. Ankara'da ortalama 5.12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.22 lira oldu. İzmir'de ise 5.09 liradan 5.19 liraya çıktı. En son 6 Aralık'ta benzinin litre fiyatına 15, motorine 16 kuruş zam yapılmıştı. Zam sonrası benzin fiyatları 2.5 yıl sonra yeniden 5 lirayı aşmıştı. İstanbul'da 2016 yılı başında 4.29 lira olan 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı, 16 Şubat'ta 4.03 liraya kadar geriledi. Bu seviye benzin fiyatlarının bu yıl gördüğü en düşük rakam oldu.
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