Albayrak: Türkiye'yi yerli üretim üssü yapacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, FSRU Projesi (Yüzer LNG Terminali/ Floating Storage and Regasification) açılış töreninde yaptığı konuşmada "Enerji politikalarımızı millileştirme konusunda kararlı bir duruş ortaya koyuyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ YERLİ ÜRETİM ÜSSÜ YAPACAĞIZ"

Yerli üretimle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Berat Albayrak konuşmasında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanım, 14 yıldır ülkemize ilkleri başlattığımız Ak Parti olarak sizden öğrendik, Durmak Yok Yola Devam... Enerji maliyetlerinin düşmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Sıvılaştırılmış doğalgazda, geçtiğimiz yıl 16 metreküp olan kapasitemizi 9 ay gibi kısa bir süre içinde 25 milyon metreküpe çıkardık. Ülkemizdeki doğalgaz arzını kısa sürede çok öenmli bir noktaya taşıdık. Ak Parti göreve geldiği 2002 yılda 5 il doğalgazdan yararlanıyordu. Doğalgazın ulaşmadığı hiçbir il neredeyse yok. Doğalgaz projelerinin yanında elektrikte uyguladığımız politikalarda önemli. Kurulu gücümüzü 80 bin megavatta çıkarıyoruz. Türkiye büyüyor ve büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay 2016 yılında 5620 milyon megavatlık kapasiteyi sistemimize aldık. 2017 yılı çok daha büyük hedefleri gerçekleştirdiğimiz bir yıl olacak. Kömür yerli bir kaynak olarak bizim için çok önemli. Stratejimizde ayrı bir yer... Potansiyelimizi hayata geçirmek için yerli kömüre dayalı yatırımlarımızı çoğaltacağız. Elektrik üretimimizdeki yerli kömür payını yüzde 30 üzerinde bir artış gerçekleştirdik. Güneş ve rüzgarda yerli üretim ve teknolojilerin kullanılması noktasında yeni stratejiler belirledik. Böylece önce güneş sonra rüzgar teknolojilerinde Türkiye'yi yerli üretim üssü yapacağız. Bütün gayretimiz Türkiye'nin çok daha güçlü olmasıdır.