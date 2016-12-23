2017 milli seferberlik yılı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, oda olarak gelecek yıl ekonomide milli seferberlik ilan ettiklerini belirterek, "FED faiz artırsa da büyüyeceğiz, petrol fiyatları artsa da büyüyeceğiz, terör maşaları kudursa da büyüyeceğiz. Bizim hedefimiz belli, rotamız net. Bu ülkeyi büyütmek zorundayız" dedi. İTO'nun 2017'yi yatırım, üretim, ihracat ve turizm başta olmak üzere her alanda 'seferberlik yılı' olarak belirlediğini kaydeden Çağlar, "Elini taşın altına koyan tüm işadamlarımıza seslenmek istiyorum; gelin El Bab'ta terörle savaşan Mehmetçik ruhuyla ekonomiye yönelik suikast planlarını bozalım" diye konuştu.