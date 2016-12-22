Yeni asgari ücret 29 Aralık’ta tamam

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını dün yaptı. Bir işçinin aylık net yaşam maliyeti 'ağır' işlerde bin 668 lira 90 kuruş, 'orta ağır' işlerde bin 485 lira 30 kuruş, 'hafif işlerde' ise bin 379 lira 40 kuruş olarak açıklandı. Komisyonun dördüncü ve son olması beklenen toplantısının, 29 Aralık Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılması kararlaştırıldı. Türk-İş heyeti asgari ücretin bin 600 lira olmasını talep ediyor.
kalan karakter 1000
2500 tl yapın 10 sene artış olmasın
Asgari en az bin 500 olası lazım
yasam maliyetinin agir orta isle ne alakasi var ? mantik ? coluk cocuk azaliyormu hafif oldu mu is yada gider ?
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.