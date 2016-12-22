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Yeni 29 Aralık’ta tamam

Yeni asgari ücret 29 Aralık’ta tamam
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını dün yaptı. Bir işçinin aylık net yaşam maliyeti 'ağır' işlerde bin 668 lira 90 kuruş, 'orta ağır' işlerde bin 485 lira 30 kuruş, 'hafif işlerde' ise bin 379 lira 40 kuruş olarak açıklandı. Komisyonun dördüncü ve son olması beklenen toplantısının, 29 Aralık Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılması kararlaştırıldı. Türk-İş heyeti asgari ücretin bin 600 lira olmasını talep ediyor.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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osmanlı osmanlı

2500 tl yapın 10 sene artış olmasın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 12:28
fatoş fatoş

Asgari en az bin 500 olası lazım

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 22.12.2016 10:57
hakan hakan

yasam maliyetinin agir orta isle ne alakasi var ? mantik ? coluk cocuk azaliyormu hafif oldu mu is yada gider ?

Aynı Görüşte misiniz?
evet14
hayır0
cevapla 22.12.2016 02:12
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