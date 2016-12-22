Vergi kalktı

CITROEN: 11 bin 450 liraya varan indirimler sağlıyor. Binek modelleri C1, C4 Cactus, C4, C4 Picasso, Yeni C4 Picasso, Grand C4 Picasso, Yeni Grand C4 Picasso'da 30 bin liraya 20 ay sıfır faiz imkanı sunuyor. C4 Cactus modelinde sıfır faiz kredi kampanyasından yararlanmak istemeyenler için anahtar teslimde, 3 bin liraya varan indirim fırsatı tanıyor.
DACIA: 'Binek otomobillerinde 'ÖTV farkı yok' kampanyası yapıyor. Ayrıca binek (Logan MCV hariç) ve hafif ticari modellerinin satın alımlarında finans kampanyasından yararlanmak isteyen müşteriler için avantajlı faiz oranları sağlıyor. Kampanya kapsamında 48 bin lira için 24 aya kadar yüzde 0.99 ve yine aynı tutar için 48 aya kadar 1.19 faiz oranı imkanı tanınıyor.
TOYOTA: Yaris ve Hilux 3 bin liraya, ÖTV ve kur farkının Toyota tarafından karşılandığı Corolla'nın dizel versiyonlarını da 7 bin liraya varan indirimlerle satışa sunuyor. Kampanya kapsamında isteyenler yüzde 1.09'dan başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçeneklerinden yararlanırken, indirimlerin yanı sıra taksitlerini de 6 ay erteleyebiliyor. Ayrıca, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için takas imkanı da sağlıyor.
FAİZLERİ SIFIRLADI
RENAULT: Tüm binek modellerde kur ve ÖTV farkını karşılıyor. Symbol modeli dışındaki binek otomobillerin perakende satın alımlarında, maksimum 48 bin lira ve 24 aya kadar yüzde 0.99 faiz oranı sunuyor. Daha fazla vade taleplerinde ise maksimum 48 bin lira için 48 aya kadar yüzde 1.19 faiz oranı uyguluyor. Firma, tüm hafif ticari araç modellerinde ise 20 bin lira ve 15 ay, 24 bin lira ve 12 aya kadar sıfır faiz oranı sunuyor.
VOLKSWAGEN : 1 euroyu 2016 model CC'de 2.98'e, Yeni Tiguan'da 3.04'e, Golf R, Yeni Beetle ve Scirocco'larda 3.08'e, Touareg'lerde ise 3.18'e sabitledi. Polo'da yüzde 5, Golf, Jetta, Passat ve Passat Variant modellerinde yüzde 3 indirim uyguluyor.
PEUGEOT: 208'de 20 bin lira ve 20 aya varan sıfır faizli kredi imkanı sunuyor. 308 modeline ise 30 bin lira ve 30 ay sıfır faizli kredi ya da ÖTV farkının yansıtılmadığı fiyat seçenekleriyle sahip olma imkanı tanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.