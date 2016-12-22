Türkiye’ye inanıyoruz

PhIlIp Morris/Sabancı Genel MüdürüEnrique Jimenez,Türkiye'nin zor dönemleriatlatma gücüne veekonomik geleceğineinandıklarını belirtti.Böyle zor zamanlardauluslararası şirketleredaha büyük sorumluluklardüştüğünü söyleyenJimenez, "Philip Morris/Sabancı,Türkiye'de uzun yıllardır var.Biliyoruz ki zor zamanlar geliyorve geçiyor. Ekonominin durumunualgı ve beklentiler belirler.Türkiye ekonomisi, dünyanıngördüğünden çok dahaiyi durumda. Yurt dışındakipaydaşlarımıza Türkiye'yeneden inandığımızıanlatmak gibi bir görevimizvar" dedi. Philip MorrisInternational ekosistemiiçindeki en büyük üretimtesislerinin Türkiye'de olduğunukaydeden Jimenez,"Bugün sadece ürettiklerimizideğil, aynı zamanda yeteneklilerimizide ihraç ediyoruz. 100'üaşkın profesyoneli ihraçettik. Türkiye'den giden arkadaşlarımızkalite damgasını üzerlerindetaşıyor" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.