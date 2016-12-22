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Türkiye’ye inanıyoruz

Türkiye’ye inanıyoruz
PhIlIp Morris/ Sabancı Genel Müdürü Enrique Jimenez, Türkiye'nin zor dönemleri atlatma gücüne ve ekonomik geleceğine inandıklarını belirtti. Böyle zor zamanlarda uluslararası şirketlere daha büyük sorumluluklar düştüğünü söyleyen Jimenez, "/Sabancı, Türkiye'de uzun yıllardır var. Biliyoruz ki zor zamanlar geliyor ve geçiyor. Ekonominin durumunu algı ve beklentiler belirler. Türkiye ekonomisi, dünyanın gördüğünden çok daha iyi durumda. Yurt dışındaki paydaşlarımıza Türkiye'ye neden inandığımızı anlatmak gibi bir görevimiz var" dedi. Philip Morris International ekosistemi içindeki en büyük üretim tesislerinin Türkiye'de olduğunu kaydeden Jimenez, "Bugün sadece ürettiklerimizi değil, aynı zamanda yeteneklilerimizi de ihraç ediyoruz. 100'ü aşkın profesyoneli ihraç ettik. Türkiye'den giden arkadaşlarımız kalite damgasını üzerlerinde taşıyor" diye konuştu.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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