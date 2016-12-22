TANAP’a 1.4 milyar dolar krediye onay

Azerbaycan doğalgazının öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınmasını öngören Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için Dünya Bankası ile Asya Altyapı ve Yatırım Bankası toplam 1.4 milyar dolarlık krediyi onayladı. Dünya Bankası Grubu Yönetim Kurulu, TANAP için Boru Hatları Petrol Taşıma A.Ş.'ye (BOTAŞ) 400 milyon dolar, Azerbaycan'ın Güney Gaz Koridoru A.Ş. (SGC) şirketine de 400 milyon dolar olmak üzere toplamda 800 milyon dolar tutarında kredi verecek. Türkiye garantisinde BOTAŞ'a sağlanacak söz konusu kredi, 5 yıl geri ödemesiz 24 yıl vadeli olacak. Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller, TANAP'ı desteklemekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "TANAP sadece Azerbaycan ve Türkiye'de ekonomik fırsatları artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki ticareti de destekleyecek. Türkiye ve Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasında katkı sunacak" dedi.
AIIB'DEN 600 MİLYON DOLAR
Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (AIIB) da Azerbaycan-Türkiye doğalgaz boru hattı için 600 milyon dolarlık krediyi onayladığını duyurdu. AIIB'in açıklamasına göre, söz konusu krediyle birlikte bankanın faaliyet göstermeye başladığı ilk yılda vermiş olduğu toplam kredi miktarı 1.73 milyar dolara ulaştı. TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol da geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin maliyetinin 8.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini belirtmişti. Toplamda bin 850 kilometre uzunluğa sahip TANAP'tan ilk gaz Türkiye'ye 2018 Haziran'da verilecek.
TOPLAM DESTEK 4 MİLYAR $
Proje, 2020 yılında da Avrupa'ya gaz sağlamayı hedefliyor. Projeye aynı zamanda, Çok Taraflı Garanti Yatırım Ajansı, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan da finansman sağlanacak. TANAP için verilecek toplam desteğin 4 milyar doları bulması bekleniyor. TANAP'ta Azerbaycan devlet şirketi SOCAR'ın yüzde 58, BOTAŞ'ın yüzde 30 ve BP'nin de yüzde 12 hissesi bulunuyor.
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