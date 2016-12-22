Promosyon Ocak’ta cepte

Başbakan Yıldırım, bugün-yarın promosyon müjdesini açıklayacak. 3 yıllık toplu verilmesi beklenen promosyon tutarının, maaşa göre değişebileceği belirtildi. Emeklilerin ödemeleri ise ay başından itibaren başlayacak...
Yaklaşık 12 milyon emeklininmerakla beklediği promosyon günsayıyor. Promosyon çalışmasınınbu hafta tamamlanması planlanıyor.Emekliler heyecanla Başbakan BinaliYıldırım'ın açıklayacağı promosyonmüjdesini bekliyor. Bankalarınemeklilere promosyon ödemelerininise ay başından itibaren başlayabileceğibelirtiliyor. Promosyonun kararabağlanmasının ardından, SosyalGüvenlik Kurumu bankalarlaprotokol imzalayacak. Ardından emekli,promosyon verecek bankaya maaşınıtaşıyarak ödemesini alacak. Ancakpromosyon tutarı 3 yıllık olacağıiçin emeklinin de ödemeyi almak için'bu süre boyunca maaşını başkabankaya taşımayacağını' taahhütetmesi gerekiyor. Bununiçin emekli banka ilesözleşme imzalayacak.Ardından bankaemekliye promosyonödemesini yapacak.
TOPLU ÖDEME
3 yıllık promosyonun emekliye toplu olarak mı yoksa her yılın Ocak ayında olmak üzere 3eşit taksitte mi ödeneceği henüzkesinlik kazanmadı. Ancak ağırlıklı olarak 'toplu ödeme' formülü üzerinde durulduğu belirtiliyor. Promosyonun her emekli için aynı tutarda mı olacağı yoksa maaşa göre mi değişeceği konusu da bankalarlayapılacak songörüşmede kesinlikkazanacak. Ancak maaşa göre promosyon ihtimalinin daha güçlü olduğu; 'aylığı bin liraya kadar olanlar', 'aylığı bin ile 2 bin lira arasında olanlar' ve 'aylığı 2 bin liranın üzerinde olanlar' şeklinde 3 farklı tutar belirleneceği ifade ediliyor. Tüm bu konular, özellikle de promosyon tutarının ne kadar olacağı Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılacak açıklamayla netlik kazanacak. Başbakan Yıldırım'ın devreye girmesiyle, promosyon tutarında da artış olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu hafta Başbakan Yıldırım'ın bankalarla promosyon pazarlığına oturması ve sonuca varılması bekleniyor.
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bir çok emeklinin bankalara maaş aldıgı bankalara borcu var maaşını nasıl başk bankaya taşıyacak maaş aldıgı banka promosyon parasını verecekmi borcamı sayacak bu konuda vatandaşı bilgilendiriniz
Borcu var ise ne fark eder borcuna saysın oda olur nasılsa borçlu öyle , yada böyle ödemeyecek mi borcunu azalmış yada bitmiş olur
Aynı soruyu ben de soracaktım bravo
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