Yol Durumu
  1. 60 milyon kuyruğu
  2. Türkiye’ye inanıyoruz

Ocak’ta cepte

Başbakan Yıldırım, bugün-yarın müjdesini açıklayacak. 3 yıllık toplu verilmesi beklenen promosyon tutarının, a göre değişebileceği belirtildi. lerin ödemeleri ise ay başından itibaren başlayacak...

Promosyon Ocak’ta cepte
Yaklaşık 12 milyon emeklinin merakla beklediği gün sayıyor. Promosyon çalışmasının bu hafta tamamlanması planlanıyor. ler heyecanla Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklayacağı promosyon müjdesini bekliyor. Bankaların emeklilere promosyon ödemelerinin ise ay başından itibaren başlayabileceği belirtiliyor. Promosyonun karara bağlanmasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu bankalarla protokol imzalayacak. Ardından emekli, promosyon verecek bankaya ını taşıyarak ödemesini alacak. Ancak promosyon tutarı 3 yıllık olacağı için emeklinin de ödemeyi almak için 'bu süre boyunca maaşını başka bankaya taşımayacağını' taahhüt etmesi gerekiyor. Bunun için emekli banka ile sözleşme imzalayacak. Ardından banka emekliye promosyon ödemesini yapacak.

TOPLU ÖDEME
3 yıllık promosyonun emekliye toplu olarak mı yoksa her yılın Ocak ayında olmak üzere 3 eşit taksitte mi ödeneceği henüz kesinlik kazanmadı. Ancak ağırlıklı olarak 'toplu ödeme' formülü üzerinde durulduğu belirtiliyor. Promosyonun her emekli için aynı tutarda mı olacağı yoksa maaşa göre mi değişeceği konusu da bankalarla yapılacak son görüşmede kesinlik kazanacak. Ancak maaşa göre promosyon ihtimalinin daha güçlü olduğu; 'aylığı bin liraya kadar olanlar', 'aylığı bin ile 2 bin lira arasında olanlar' ve 'aylığı 2 bin liranın üzerinde olanlar' şeklinde 3 farklı tutar belirleneceği ifade ediliyor. Tüm bu konular, özellikle de promosyon tutarının ne kadar olacağı Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılacak açıklamayla netlik kazanacak. Başbakan Yıldırım'ın devreye girmesiyle, promosyon tutarında da artış olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu hafta Başbakan Yıldırım'ın bankalarla promosyon pazarlığına oturması ve sonuca varılması bekleniyor.
Etiketler: , , ,
  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
&#252;sk&#252;darlı üsküdarlı

bir çok emeklinin bankalara maaş aldıgı bankalara borcu var maaşını nasıl başk bankaya taşıyacak maaş aldıgı banka promosyon parasını verecekmi borcamı sayacak bu konuda vatandaşı bilgilendiriniz

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 22.12.2016 10:11
Mina Mina

Borcu var ise ne fark eder borcuna saysın oda olur nasılsa borçlu öyle , yada böyle ödemeyecek mi borcunu azalmış yada bitmiş olur

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 16:52
ayıboğan ayıboğan

Aynı soruyu ben de soracaktım bravo

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 22.12.2016 11:44
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar