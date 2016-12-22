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lere bin 550 lira

Öğrencilere bin 550 lira burs
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 100 tematik alanda 2 bin kişiye yönelik başlatılacak '100/2000 ları'nın 22 Aralık ile 6 Ocak tarihleri arasında, yükseköğretim kurumlarının başvurularının alınmasıyla başlayacağını belirterek, 23-27 Ocak'ta adayların kurumlara başvuru yapacağını, Şubat ayı içinde de sonuçların ilan edileceğini söyledi. Saraç, "lere 4 yıl süreyle yılda 12 ay boyunca bin 550 lira burs verilecek" dedi.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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