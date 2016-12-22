İŞKUR 4 milyonun kapısını çaldı

Hükümet, sosyal politikalar ve çalışma yaşamında tüm imkanları seferber ederken; Türkiye İş Kurumu aktif ve pasif işgücü programları ile 4 milyon kişinin kapısını çaldı. Programlara katılanların yüzde 75'i işsahibi oldu. Kurum devletten sosyal yardım alan ailelerde çalışabilecek yaşta olanların listesini çıkararak, onlara eğitim verip iş teklifiyapmaya başladı. İŞKUR da bu yılın ilk 10 ayında yaklaşık 780 bin kişiyi işe yerleştirdi. Bu yıl yaklaşık 160 bin kişi toplum yararına programlardan yararlanırken, hibe destekleri 600'ün üzerinde engelli vatandaşı işinin patronu yaptı.
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